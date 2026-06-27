Congo reporta más de 300 muertos por ébola

La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país asciende ya a 304, confirmó el Gobierno congoleño.

Según el boletín difundido al filo de la pasada medianoche por el Ministerio congoleño de la Comunicación con datos recopilados hasta el 24 de junio, los fallecidos se encuentran incluidos en los 1.155 casos confirmados de la epidemia, declarada el pasado 15 de mayo.

Las autoridades también indicaron que la tasa de letalidad se sitúa en el 26,3 %, mientras que 138 pacientes infectados han logrado recuperarse de la enfermedad hasta ahora.

Un total de 326 personas están «en aislamiento/hospitalizadas» y la tasa de rastreo de contactos alcanza el 79,2 %.

El Ministerio informó además de que los gobiernos de la RDC y Uganda, país donde también se ha propagado la enfermedad, han lanzado «un plan conjunto de respuesta transfronteriza de 90 días, con el objetivo de reforzar las capacidades de laboratorio y de atención sanitaria».

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

Fuente: DW