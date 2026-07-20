Dos millones de personas reciben a la selección de España

Luego de derrotar a Argentina 1-0, la flamante campeona del mundo España desfiló este lunes por Madrid, inundadas por dos millones de seguidores que acudieron a ver a sus héroes, según estimaciones de la delegación del gobierno de la capital.

Tras haber sido recibidos por el rey Felipe VI y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, los campeones recorrieron en dos autobuses descapotados las calles de la ciudad, desbordadas de gente con banderas de España y camisetas de la selección.

Algunos jugadores iban con el torso desnudo, en medio del fuerte calor que agobia a Madrid, mientras otros vestían camisetas sin mangas mientras saludaban al público, como la estrella Lamine Yamal y Nico Williams.

«Levantar la copa es lo más grande que puedes hacer en el fútbol»

«Ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un Mundial», expresó el capitán del equipo Rodri Hernández durante la recepción en el palacio de la Moncloa, sede del gobierno español.

«Levantar la copa, y que hoy lo podamos hacer, es lo más grande que puedes hacer en el fútbol», agregó el centrocampista, nombrado mejor futbolista del torneo.

«Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños», dijo por su parte Ferran Torres, el autor del único gol del partido del domingo que le dio el segundo Mundial a España. «Celebrarlo con todos los españoles», agregó.

rr afp/efe