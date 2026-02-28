Una reciente encuesta interna del PAN en Querétaro muestra que Agustín Dorantes Lámbarri es uno de los aspirantes mejor posicionados en la disputa por la candidatura a la gubernatura de 2027.

La más reciente medición interna del PAN en Querétaro, hecha por MetaMetrics, muestra que Agustín Dorantes Lámbarri es el aspirante mejor posicionado rumbo a la candidatura para la gubernatura de 2027.

De acuerdo con la encuesta, Dorantes encabeza las preferencias con 26.1%, seguido por Felipe Fernando Macías con 21.9%, Luis Bernardo Nava con 18.8%, Ricardo Anaya con 13.6%, y María Guadalupe Murguía con 7.2%. Otro perfil registra 7.5%, mientras que 4.9% aún no decide.

Querétaro se ha mantenido como uno de los bastiones políticos del PAN durante más de dos décadas, incluso en ciclos electorales donde Morena ha logrado ampliar su presencia nacional.

Esto ha generado que los procesos internos en el estado adquieran un peso estratégico para el partido, pues la gubernatura de 2027 sigue considerándose una de las pocas en las que Acción Nacional compite desde una posición de fortaleza.

Trayectoria

Dentro del reacomodo político, Agustín Dorantes Lámbarri se ha destacado por su trayectoria dentro del partido, en el que desfilado desde la dirigencia estatal, secretario particular del exgobernador Francisco Domínguez y actualmente ocupa un escaño en el Senado, cargo al que llegó tras vencer en 2024 al hoy titular del IMPI, y uno de los perfiles más visibles de Morena en el estado: Santiago Nieto.

Ese antecedente electoral se ha convertido en un punto de referencia en las mediciones internas, especialmente en un escenario donde el PAN busca un perfil con experiencia en campañas competitivas.

La encuesta también perfila a otros aspirantes que mantienen presencia en distintos sectores del partido, como Felipe Fernando Macías, Luis Bernardo Nava y Ricardo Anaya.

Sin embargo, la ventaja de Agustín Dorantes en uno de los segmentos medidos y su posición destacada en el otro lo colocan en la parte alta de la contienda.

De cara al proceso de 2027, y, aunque aún no hay definiciones formales, las mediciones preliminares indican que Agustín Dorantes Lámbarri se ha convertido en uno de los nombres más recurrentes en la conversación política del estado. Su avance en las encuestas refleja cómo se está configurando la disputa interna y qué perfiles están logrando mayor reconocimiento entre la militancia y simpatizantes.