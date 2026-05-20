CDMX aprueba Ley para proteger abejas

México es el segundo país con mayor diversidad de abejas en el mundo, con más de 2 mil especies, pero hasta ahora carecía de una ley local que las protegiera en la capital.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley para el Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores con 46 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. La legislación reconoce a las abejas como especie de protección prioritaria y equipara el robo de estos insectos con el robo de ganado.

El dictamen fue presentado por el diputado de Morena Paulo Emilio García González a nombre de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. La nueva ley establece sanciones para quien dañe enjambres o use plaguicidas peligrosos en la producción apícola, y crea santuarios de polinización en la capital.

La diputada del PVEM Elvia Estrada Barba, quien promovió una reforma paralela a la Ley Ambiental de la Ciudad de México, expuso la magnitud del problema: “Buena parte de lo que comemos, frutas, verduras y semillas, no existirían sin los polinizadores. Sin embargo, las tasas de extinción de las abejas son hasta hoy mil veces mayor de lo normal.”

Estrada Barba subrayó que México cuenta con más de 2.000 especies de abejas y es el segundo país con mayor diversidad de este insecto en el mundo. Pese a ello, hasta la aprobación de esta ley, la capital no contaba con un ordenamiento local que las protegiera.

Con la reforma a la Ley Ambiental aprobada en la misma sesión, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) quedará obligada a promover incentivos para la conservación de los polinizadores, cuya actividad sostiene tres cuartas partes de la producción alimentaria global.