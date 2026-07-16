Argentina remonta 2-1 a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026 con España

Cuando todo parecía perdido, Argentina regresó del mundo de los muertos una vez más para remontar 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta y clasificar a la final del Mundial de 2026, en la que se medirá ante España.

Los campeones del mundo defenderán la corona contra la Roja en una final inédita el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue el trofeo tras cinco semanas de competencia.

La Albiceleste hizo un nuevo milagro en la Copa del Mundo 2026 al hacer trizas a la defensa de los Tres Leones en siete minutos: primero con un remate de media distancia de Enzo Fernández (85′) y luego con un cabezazo de Lautaro Martínez (90+2′) en el descuento.

En ambos tantos participó su faro y referente, Lionel Messi, quien dio el pase a Fernández para que disparara y centró después, con su pierna supuestamente débil, la derecha, para que el Toro hundiera el sueño inglés de disputar su primera final en sesenta años.

l capitán albiceleste igualará el domingo al exlateral derecho Cafú como los únicos jugadores en disputar tres finales de la mayor cita del futbol. En el caso de Messi, la perdida contra Alemania en Brasil 2014 y la ganada ante Francia en Qatar 2022.

Inglaterra, que marcó con Anthony Gordon (55′) en su único tiro a puerta, se quedó nuevamente en la orilla y deberá consolarse con disputar el tercer lugar con la selección francesa el sábado en Miami.

De derrotar a España, Argentina se convertirá en el primer equipo en ganar dos Mundiales consecutivos desde que el Brasil de Pelé conquistó los torneos de 1958 y 1962.

Fuente: lifeandstyle.expansion.mx y AFP