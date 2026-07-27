México alcanza las 50 medallas y mantiene el liderato en Santo Domingo

La delegación mexicana continúa con paso firme en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al llegar a un total de 50 medallas, resultado que la mantiene en la cima del medallero general tras una destacada actuación en las primeras jornadas de competencia.

Las y los atletas nacionales han demostrado su calidad competitiva en diversas disciplinas, sumando preseas de oro, plata y bronce que reflejan el trabajo realizado durante el actual ciclo olímpico y el compromiso de representar con orgullo a México en la justa regional.

Durante la jornada de este lunes, la delegación incrementó su cosecha con importantes resultados en deportes como remo, esquí acuático y judo, entre otras disciplinas, consolidando el dominio mexicano en el certamen y ampliando la ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) Rommel Pacheco, reconoció el esfuerzo, disciplina y entrega de cada integrantes de la delegación nacional: “Vamos muy bien, todos están muy motivados con este buen arranque, los resultados no se dan solamente el día de la competencia, sino con los entrenamientos, los campamentos y todo el apoyo, aquí lo están demostrando y estamos muy contentos”.