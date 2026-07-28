Un terremoto de magnitud 7,1 deja decenas de heridos en Japón

La tierra tembló con fuerza este martes en el sur de Japón. Un terremoto de 7,1 de magnitud en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, ha dejado decenas de heridos, cortes de electricidad en 40.000 hogares y ha interrumpido los servicios ferroviarios.

En declaraciones a los medios, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha afirmado que aún se estaba evaluando el alcance total de las víctimas y los daños causados, aunque la televisión pública nipona NHK cifra en al menos 50 los traslados al hospital.

«Ya se nos ha informado de que hay personas heridas», ha dicho Takaichi. «Se han producido cortes de electricidad e incendios en algunas zonas, y también se han registrado daños en carreteras y puentes, así como el derrumbe de edificios», ha detallado sobre el resto de daños.

El periódico Nikkei ha señalado que varias personas que viajaban en un tren de alta velocidad en el momento del terremoto también han resultado heridas. Un centro comercial, ha indicado la NHK, ha sufrido una explosión, mientras que las imágenes de la cadena también han mostrado otros edificios en llamas o parcialmente derrumbados.

Según información de las autoridades citada por la cadena, al menos doce viviendas han colapsado y cuatro personas se encuentran atrapadas en la prefectura, donde se llegó a registrar el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles. Además, se han visto grandes grietas en las principales carreteras, incluida una autopista elevada; un tren de mercancías ha descarrilado y se han cancelado vuelos. La autoridad reguladora nuclear de Japón ha apuntado que no se han registrado irregularidades en ⁠las centrales nucleares de la zona.

Fuente: rtve