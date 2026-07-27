En julio entran en operación seis nuevas rutas aéreas nacionales

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que durante el mes de julio las aerolíneas Mexicana y Viva Aerobus iniciaron operaciones en seis nuevas rutas nacionales, con lo que se fortalece la conectividad aérea y se impulsa el desarrollo turístico y económico en distintas regiones del país.

“Cada nueva ruta aérea significa más oportunidades para que las y los viajeros descubran la riqueza de nuestros destinos, pero también representa mayor actividad económica, empleos y bienestar para las comunidades”, afirmó.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) detalló que Mexicana inaugurará cuatro nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y León, Bajío; Viva Aerobus pondrá en operación la ruta AIFA-Manzanillo, además de la ruta estacional Monterrey-La Paz.

Además, señaló que la apertura de estas rutas amplía las opciones de movilidad, facilita el intercambio comercial y turístico y permite que los beneficios de la actividad turística lleguen a un mayor número de regiones del país.

“Estas seis nuevas rutas son una invitación para que más mexicanas y mexicanos viajen por nuestro país. Al acercar destinos y ampliar las opciones de conectividad, consolidamos el turismo nacional como motor de desarrollo y de Prosperidad Compartida para las comunidades receptoras”, expresó.