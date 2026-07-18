Lugares para ver gratis la final del Mundial 2026 en CDMX

Si todavía no tienes planes para este fin de semana no te preocupes porque te contamos dónde ver la final del Mundial 2026 gratis en CDMX. El juego se proyectará en distintos espacios en los que también habrá música y otras actividades.

Pero vámonos por partes. ¿A qué hora será el partido de la final del Mundial 2026? El encuentro entre España y Argentina se jugará en punto de las 13:00 horas de este domingo 19 de julio en Estados Unidos. Sin embargo, el juego se proyectará en varios espacios públicos de CDMX.

¿Dónde ver gratis la final del Mundial 2026 en CDMX?

FIFA Fan Festival: además de que transmitirá el partido habrá presentaciones artísticas y culturales. A las 11:30 se presentará el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, mientras que de las 16:00 a las 18:00 horas veremos a Cumbia Pedregal.

Tlalpan: el partido se proyectará en el Deportivo Vivanco y en la explanada de la alcaldía. En el primer sitio se presentarán Angelitos de la Cumbia a las 11:00, mientras que en la explanada habrá Dj a las 15:00 horas

Explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero: aquí también habrá música. Eme Malafe será el invitado especial

Parque Tezozómoc: prepara tus mejores pasos de baile porque aquí se presentarán Los Askis a las 16:30 horas

También se proyectará en los siguientes festivales futboleros:

Parque de la Bombilla en la Álvaro Obregón

Campos Revolución en la Gustavo A. Madero

Utopía Meyehualco en Iztapalapa

Unidad Independencia en la Magdalena Contreras

Deportivo Xochimilco en Xochimilco

El acceso a todos estos eventos es gratuito. Si vas al del Zócalo te recomendamos ir con anticipación, pues tiene cupo limitado.