Regalar tiempo a mamá para descansar, una opción para este 10 de mayo

Una opción para consentir a mamá este 10 de mayo es obsequiarle la experiencia de reconectar consigo misma y a la vez sentirse cuidada en algún hotel, resort o club de playa.

A través de la sección Brújula de compra, de la edición 591 de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recabó precios de servicios de pases por un día en diferentes establecimientos, en ocho entidades del país, que ofrecen este servicio, el cual permite a personas que no están hospedadas disfrutar de las instalaciones y servicios que brindan.

Las opciones pueden estar cerca de casa, lo que hace que esta sea una opción relajante y práctica. La información proporcionada es para una persona adulta, sin acceso a habitación diurna ni menores de edad y es posible que algunos servicios estén sujetos a disponibilidad.

Aquí parte de los datos recabados:

CIUDAD DE MÉXICO

Hotel Carlota: precio $1,200.00 pesos, incluye un coctel, dos cervezas, un snack y acceso a la alberca. Lunes a sábado de 12:00 a 18:00 horas, domingos de 10:00 a 16:00 horas. Ubicación en Río Amazonas 73, col. Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc

ESTADO DE MÉXICO

El Santuario: precio $1,500.00 pesos, incluye alberca, acceso a las instalaciones, $500.00 pesos de crédito en alimentos y bebidas (ya incluidos en el precio). Todos los días de 9:00 a 19:00 horas. Ubicación Carretera a Colorines km 4.5, col. San Gaspar del Lago, Valle de Bravo

JALISCO

Casa Habita: precio $1,500.00 pesos, incluye acceso a la alberca, $900.00 pesos de crédito para consumo en el bar, sauna y vapor (ya incluido en el precio). Todos los días de 8:00 a 20:00 horas. Ubicación Lerdo de Tejada 2308, col. Lafayette, Guadalajara

NUEVO LEÓN

Galería Plaza Monterrey: precio $1,320.00 pesos, incluye acceso a la alberca y terraza, crédito por $980.00 pesos en alimentos y bebidas (ya incluido en el precio), 15% de descuento en alimentos y bebidas adicionales. Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. Ubicación Constitución 411, col. Centro, Monterrey

PUEBLA

La Casona de los Sapos: precio $850.00 pesos, incluye alberca, gimnasio, sauna, $400.00 pesos de crédito en alimentos y bebidas (ya incluido en el precio). Cinco horas de acceso dentro del horario de 9:00 a 19:00 horas, todos los días. Ubicación Av.7, Oriente 406, col. Centro Histórico, Puebla.

Opciones

QUERÉTARO

Aloft Querétaro: precio $590.00 pesos, incluye alberca, gimnasio, bar, camastro, toalla y $250.00 pesos de crédito para consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas (ya incluidos en el precio). Todos los días de 10:00 a 21:00 horas. Ubicación Carretera Querétaro-San Luis Potosí 10617, col. El Salitre Jurica, Querétaro

QUINTANA ROO

Faranda Hotel Dos playas: precio $850.00 pesos, incluye playa y camastros, bebidas nacionales ilimitadas, snacks y comidas tipo bufete. Todos los días de 11:00 a 17:00 horas.

Ofrecen paquete Fun day $1,200.00 pesos, incluye playa y camastros, bebidas nacionales ilimitadas, snacks y comidas tipo bufete y cenas. Todos los días de 11:00 a 22:00 horas. Ubicación Bulevar Kukulkán, km 6.5, Cancún

YUCATÁN

Hacienda Susulá: precio $690.00 pesos, incluye alberca, regaderas, toallas y $400.00 pesos de crédito en alimentos y bebidas. Todos los días de 11:00 a 18:00 horas. Ubicación Susulá 723, Mérida

Los precios para este monitoreo fueron recabados del 17 al 19 de marzo, por lo que a la fecha de publicación pueden haber cambiado.