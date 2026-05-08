Sazón, familia y tradición: "Cocínalo con Elektra" celebra a las mamás

La cocina mexicana no se entiende sin el murmullo de las conversaciones familiares ni el aroma de los ingredientes que definen nuestra identidad. En un esfuerzo por rescatar ese valor intangible, la iniciativa Cocínalo con Elektra congregó a un grupo de familias en el sur de la Ciudad de México para transformar una fecha conmemorativa en un ejercicio de memoria viva. El encuentro, realizado en las instalaciones de Cocina y Punto, no solo buscó la ejecución técnica de un platillo, sino también la consolidación de vínculos intergeneracionales a través del lenguaje universal de los sabores.

Bajo la guía del chef e influencer Ara y Punto, los asistentes se sumergieron en una jornada que comenzó mucho antes de encender las hornillas. La convocatoria, nacida en el ecosistema digital, invitó a los participantes a evocar los recuerdos más profundos de su infancia mediante recetas que marcaron su historia personal. El resultado fue una selección de relatos culinarios que culminó en una masterclass en la que la técnica y la emoción compartieron el mismo espacio, respaldadas por el desempeño tecnológico de firmas emblemáticas como Mabe y Oster.

El sabor como herencia y reconocimiento personal

La dinámica presencial permitió observar un fenómeno social recurrente en el hogar mexicano: la cocina como epicentro de la educación y del apoyo mutuo. Durante la jornada, historias como la de Laura Chávez Díaz y su hijo Kevin Vázquez destacaron entre el vapor de las ollas. Para ellos, estar presentes en Cocínalo con Elektra representó una validación de sus aspiraciones personales. Laura expresó con evidente orgullo cómo la pasión de su hijo por la gastronomía ha encontrado un eco en el apoyo familiar, mientras que Kevin subrayó que la experiencia de cocinar junto a su madre es, en sí misma, el mayor de los aprendizajes.

Esta conexión emocional fue el hilo conductor de la tarde. Los participantes no solo se limitaron a seguir instrucciones, sino que también reconfiguraron su relación con el espacio doméstico. Flor Morgado, otra de las ganadoras de la dinámica, hizo hincapié en cómo la evolución de las herramientas del hogar permite dedicar más tiempo a lo verdaderamente importante: la convivencia. Su testimonio refleja una realidad compartida por muchos mexicanos que buscan en la modernización de sus cocinas un aliado para la eficiencia en la vida cotidiana y el bienestar familiar.

Tecnología y accesibilidad en la vida cotidiana

El rigor de la masterclass también puso el foco en la importancia de la infraestructura del hogar. El chef Ara y Punto señaló que la energía y los conocimientos transmitidos por las madres encuentran en las herramientas que simplifican los procesos su mejor aliado. Desde la precisión de una estufa de nueva generación hasta la versatilidad de una freidora de aire, la tecnología no se presenta como un lujo, sino como una genialidad necesaria para quienes buscan expresar amor a través de la comida. En este sentido, la narrativa del evento se alejó del consumo vacío para centrarse en la funcionalidad real en la dinámica de las familias contemporáneas.

La jornada concluyó con un reconocimiento a la destreza de los asistentes, quienes recibieron premios por un valor total de 30 mil pesos, entre ellos hornos multifuncionales y licuadoras de alta potencia. Más allá de los incentivos materiales, Cocínalo con Elektra se posicionó como un espacio de encuentro en el que la democratización del acceso a equipos de alta gama facilita que la tradición culinaria mexicana siga evolucionando. Al final del día, quedó claro que cuando la técnica se encuentra con el sentimiento, la cocina deja de ser una tarea para convertirse en una celebración de la vida misma.

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