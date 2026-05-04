Pedalistas mexicanos cosechan cuatro medallas en Europa

El equipo A.R. Monex Pro Cycling Team firmó un destacado fin de semana del 1 al 3 de mayo, al lograr cuatro medallas en distintas competencias celebradas en Europa, resultado del alto nivel competitivo de sus integrantes en el escenario internacional.

La campeona nacional, Natalia Pineda, se adjudicó el primer lugar en la categoría Junior del 2º Trofeo Rosa Montalto, en Italia, otorgando un triunfo significativo para el A.R. Monex Open Femenil; la prueba constó de 87 kilómetros, con 1,093 metros de ascenso acumulado, en un circuito de alta exigencia que representó un nuevo reto para el equipo.

Por su parte, el conjunto Sub-19 consiguió un resultado histórico en el Grand Prix West Bohemia, disputado en República Checa, donde Emilio Rodríguez “Choche” obtuvo el segundo lugar en la clasificación general tras completar recorridos de 120.6 km y 107.2 km; el mexicano registró un tiempo total de 5:16:34 horas, igualando al ganador, en una competencia definida por mínimos detalles y en la que el trabajo colectivo fue determinante.

En la categoría Sub-17, Ángel Calvillo logró el segundo lugar en el 65° GP Alessandro Fantini, celebrado en Fossacesia, Italia, actuación que le valió además el reconocimiento como ciclista más combativo. Durante la prueba, el mexicano protagonizó una fuga clave respaldada por su equipo, con el apoyo posterior de Iván Segura, quien logró enlazar con el grupo puntero para mantener la ventaja hasta el cierre y finalizar en cuarta posición.