Alertan contra el tráfico ilegal de pericos, loros y guacamayas

La Profepa va contra el tráfico ilegal de pericos, loros y guacamayas.

Sacó nueva campaña para invitar a la ciudadanía a no ser parte de este delito, a no tomar la decisión de encerrar a un ejemplar silvestre en una jaula, alejándola de su entorno y de su población:

Si no me dejas volar… ¡te cae la voladora!

Si yo voy a una jaula… ¡tú te vas al bote!

Si me llevas a tu casa… ¡te llevan al baile!

En México, se distribuyen 22 especies de psitácidos cuyas poblaciones han disminuido en las tres últimas décadas por su captura de manera ilegal o por la destrucción de sus hábitats naturales. Estas especies están protegidas por las leyes mexicanas, pero eso no las ha salvado de convertirse en el grupo de aves más afectado por el tráfico ilegal de especies en México.

Los psitácidos tienen la habilidad de repetir palabras, lo que anudado a su simpatía y belleza, los hacen animales muy buscados como compañía o mascotas. Esta demanda no se limita a las especies criadas en cautiverio, sino que son las poblaciones silvestres las más diezmadas para satisfacerla. De marzo a mayo se dispara el comercio ilegal de pericos, loros y guacamayas, pues es la época de anidación de la mayoría de estas aves.

El comercio ilegal de psitácidos implica muchas consecuencias para las aves y sus ecosistemas. En primer lugar, las aves nacen desprovistas de plumas, por lo que requieren cuidado parental durante al menos tres meses para que les alimenten, y después pasan un largo periodo en “guarderías” con otros ejemplares jóvenes. Capturarlos durante este periodo compromete seriamente su probabilidad de sobrevivir.