Pulp fortalece los vínculos emocionales en Día de Reyes

En un entorno donde las marcas buscan diferenciarse a través de la conexión emocional con los consumidores, Pulp de AJEMEX emerge como un caso destacado dentro del mercado de bebidas en México.

Su posicionamiento durante celebraciones tradicionales como el Día de Reyes responde a una estrategia orientada no solo al consumo, sino a la construcción de vínculos duraderos con las familias.

El 6 de enero representa uno de los momentos de mayor relevancia social y cultural en el país.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), esta fecha genera una de las derramas económicas más importantes del primer trimestre, al tiempo que refuerza dinámicas de convivencia familiar y formación emocional en la infancia.

Pulp en las celebraciones mexicanas

En ese contexto, Pulp se integra de forma natural a los rituales domésticos que acompañan la entrega de regalos y el consumo de la tradicional rosca de Reyes.

Su sabor frutal y textura con pulpa refuerzan una experiencia sensorial alineada con las preferencias infantiles, lo que contribuye a que la marca se asocie con emociones positivas como alegría, sorpresa y entusiasmo.

AJEMEX, empresa latinoamericana con presencia internacional, desarrolló Pulp bajo una visión enfocada en accesibilidad, practicidad y cercanía cultural.

Dicha estrategia responde a una tendencia creciente en la industria de bebidas: ofrecer productos que no solo satisfagan una necesidad funcional, sino que formen parte de los momentos que estructuran la vida familiar.

Así, más allá de su propuesta de sabor, Pulp se consolida como un activo emocional dentro de los hogares mexicanos, integrándose a celebraciones que construyen recuerdos duraderos y fortalecen la relación entre marca y consumidor desde la infancia.

