Pegan efectos de ‘Boris’ en CDMX

Los efectos de la tormenta tropical Boris –que se acerca a la costa de Guerrero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)– no dieron tregua a los capitalinos, quienes por segundo día consecutivo padecieron lluvias intensas con rachas de viento de 59 kilómetros por hora, que dejó saldo de 79 árboles caídos, cuatro postes, 10 encharcamientos y ocho cortos circuitos, informó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el área de comunicación social de la corporación, la atención por árboles caídos ocurrió entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, sin que se reportaron personas lesionas; en tanto, las lluvias provocaron caos vehicular a lo largo de la calzada de Tlalpan, en dirección al norte, además de en calles de las demarcaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo e Iztapalapa.

El SMN pronosticó que en la capital continuarán lluvias fuertes en las siguientes horas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Usuarios del Metro padecieron retrasos en diferentes líneas, cuyos conductores aplicaron la marcha lenta por lluvia; además, los pasajeros de la línea 3 del Cablebús, que va de Los Pinos a Vasco de Quiroga, enfrentaron la interrupción en el servicio por más de una hora.

Asimismo, por segundo día consecutivo, la estación San Antonio Abad de la línea 2 del Metro, que fue reabierta el lunes tras su remodelación, registró filtraciones que provocaron encharcamientos en los andenes.

Fuente: La Jornada