Instalarán 15 albercas en la CDMX

Si no tienes planes de viajar a la playa en esta Semana Santa, también puedes visitar alguna de las más de 15 albercas de CDMX que tendrán actividades gratis durante estas vacaciones.

Habrá albercas de olas, toboganes para lanzarse desde las alturas y hasta clases de natación para quienes quieran aprender distintos estilos. Además, hay opciones en distintas alcaldías.

Por un lado, desde esta Semana Santa se implementará el programa “La capital más acuática” en las Utopías de CDMX, que abrirán sus puertas para todo el público. La mayoría de las Utopías se encuentran en la alcaldía Iztapalapa, pero ya se puede visitar también la nueva Utopía Mixiuhca en Iztacalco.

Y por otro lado, algunas demarcaciones de CDMX, como la alcaldía Cuauhtémoc, tendrán actividades en sus alcaldías. ¡Así que las opciones sobran!

Como parte de la iniciativa “La ciudad más acuática”, serán 11 las albercas de las Utopías las albercas de CDMX que abrirán a todo el público en este periodo vacacional:

Utopía Ixtapalcalli

Utopía Libertad

Utopía Cuauhtlicalli

Utopía Quetzalcóatl

Utopía La Cascada

Utopía Teotongo

Utopía Olini

Utopía Papalotl

Utopía Tezontli

Utopía Atzintli

Utopía Mixiuhca

Entre estas Utopías, destacan los casos de las Utopías Tezontli y Olini, que cuentan con toboganes para deslizarse desde las alturas.

Por su parte, la Utopía Papalotl cuenta con alberca de olas.

Las albercas de las Utopías de CDMX podrán visitarse del 31 de marzo al 9 de abril, a excepción del 6 de abril, cando no hay actividades en las Utopías.

El horario de servicio será de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas. De acuerdo con Nancy Nayeli González, el ingreso será por grupos que podrán disfrutar de las instalaciones hasta por una hora para posteriormente salir y dar paso al siguiente grupo.

Fuente: Chilango