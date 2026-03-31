Retrasan inauguración de tren del AIFA

La inauguración del tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) programada para comienzos de abril se encuentra retrasada.

“Como siguen en las pruebas y no les han dado la certificación se va retrasar algunas semanas. Queremos que esté certificado para que se pueda operar. La fecha están por dármela, pero es en unos días”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, dio a conocer que desde el 21 de marzo de 2022 al 19 de marzo de 2026, el aeropuerto ha transportado a más de 18 millones de pasajeros. Así como un millón de toneladas de carga distribuida a nivel nacional e internacional.

El top de los estados más populares para los viajeros son:

Quintana Roo

Jalisco

Nuevo León

Yucatán

Oaxaca

Ruta Ciudad de México a Hermosillo desde el AIFA

La jefa de Estado aseguró que con la llegada de siete aviones al AIFA existe la posibilidad de abrir nuevas rutas por la aerolínea Mexicana de Aviación. Entre ellas a Hermosillo, uno de los destinos con mayor demanda.

Fuente: Infobae