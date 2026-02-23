Pitones rescatadas en Tepoztlán continúan en tratamiento médico

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa que, los cuatro ejemplares de pitones de diversas especies resguardadas en días recientes, continúan con atención médica especializada.

Tras su rescate por parte de la autoridad ambiental, se buscó la revisión médica por parte de un Médico Veterinario con experiencia en fauna silvestre. Es decir, tal y como se hace con todos los ejemplares que asegura la Profepa en cualquier circunstancia.

Así, se detectó que la pitón burmes (Python biviattus) presenta mala condición corporal, deshidratación y retención de muda. Además de algunas manchas moradas que podrían indicar golpes o septicemia.

Atención médica

La pitón reticulada (Malayopython reticulatus) padece estomatitis. Es decir, inflamación de su boca, pulmonía y una lesión en la punta de la cola. Una de los ejemplares de pitón bola (Python regius) tiene retención de muda, bajo peso y pulmonía.

Estos tres ejemplares están respondiendo favorablemente a los tratamientos. Pero aún corren riesgo de que se deteriore su salud por las condiciones en que llegaron y la forma en que eran manipulados.

En el caso del segundo ejemplar de pitón bola, se detectó pulmonía severa y dificultad respiratoria, por lo que se le tomó una placa de rayos X en la que se observó que tiene líquido en pulmones, lo que indica que es una afección crónica.

Estos ejemplares fueron asegurados durante el carnaval de Tepoztlán, Morelos, cuando una persona los exhibía sin contar con los permisos correspondientes para realizar dicha actividad.

También un plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de asegurar condiciones adecuadas y un trato digno y respetuoso.