Artistas lamentan muerte de Chuck Norris

Chuck Norris, quien encauzó sus habilidades como cinta negra en artes marciales en una duradera carrera como actor que dejó poco impresionados a los críticos de cine, pero hizo las delicias de millones de fans que saboreaban sus triunfos de chico bueno y sus reflexiones de galleta de la fortuna, murió el jueves 20 de marzo. Tenía 86 años.

Como actor, Norris era muy consciente de que nadie iba a tomarlo por un Henry Fonda o un Laurence Olivier de su tiempo. En la mayoría de sus películas y en Walker, Texas Ranger, serie de televisión que se emitió de 1993 a 2001, interpretaba a un guerrero que acude al rescate no con palabras ni armas, sino con patadas giratorias en reversa y otras técnicas que lo habían convertido en un destacado practicante de artes marciales.

Sylvester Stallone, Dolph Lundgren y más famosos despiden a Chuck Norris: «Descansa en paz»

La muerte del legendario actor y experto en artes marciales Chuck Norris a los 86 años ha generado una ola de reacciones en la industria del entretenimiento.

Figuras destacadas del cine de acción y seguidores alrededor del mundo han expresado su admiración y tristeza ante la partida de una de las mayores leyendas del género.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Sylvester Stallone quien recordó con cariño el tiempo que compartieron en pantalla.

“Me lo pasé muy bien trabajando con Chuck. Era todo americano en todos los sentidos. Gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia”, expresó, destacando no sólo su profesionalismo, sino también su calidad humana.

Por su parte, Dolph Lundgren rindió homenaje a quien consideraba un referente tanto dentro como fuera del cine.

Fuente: Milenio