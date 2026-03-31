¿Quién es la mujer que tomó el sol en la ventana de Palacio Nacional?

Durante varios días, las redes sociales especularon sobre la identidad de la mujer captada tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional. El misterio quedó parcialmente resuelto: supuestamente se trata de Florencia Franco Fernández, directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adscrita al área del subsecretario Edgar Amador.

Franco Fernández no es una figura pública de alto perfil. Su trabajo cotidiano transcurre en las entrañas administrativas de las finanzas públicas mexicanas, lejos del ojo mediático. Sin embargo, un momento captado desde la calle bastó para convertirla, por unos días, en protagonista involuntaria del debate nacional.

Una escena, varios ángulos

El caso comenzó a circular en redes impulsado por el creador de contenido Vampipe, quien difundió los primeros videos del episodio. En un inicio, el organismo Infodemia MX señaló que parte del material podría haber sido alterado con inteligencia artificial, lo que generó dudas sobre la autenticidad de las imágenes. Con el paso de los días, sin embargo, surgieron nuevas grabaciones desde distintos ángulos que reforzaron la versión original.

“Al principio el área correspondiente informó que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resultó que sí había habido una persona”, explicó la mandataria.

Sheinbaum fue cuidadosa al encuadrar el asunto: aclaró que no existe ningún reglamento dentro de Palacio Nacional que prohíba expresamente asomarse a tomar el sol, pero subrayó que el recinto es patrimonio histórico y que eso impone un estándar de conducta implícito. Poco después, InfodemiaMx rectificó su postura inicial y ofreció una rectificación tras confirmarse la autenticidad de las imágenes captadas desde el Zócalo.

Fuente: Infobae