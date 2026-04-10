Rechazan sectores realización de Acamoto 2026

El Ayuntamiento de Acapulco informó que no otorgará permisos para la realización del encuentro motociclista Acamoto 2026, previsto para celebrarse a mediados de mayo. Eso, con el objetivo de preservar la seguridad, el orden público y la imagen turística del destino.

La postura fue respaldada por integrantes del sector empresarial, agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, así como por representantes de la sociedad civil, quienes reiteraron su rechazo a la realización de este evento masivo.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública municipal, Federico Argumedo Rodríguez, dejó en claro que no existe solicitud formal para llevar a cabo el Acamoto.

Y, en caso de presentarse, no sería autorizada. Subrayó que la prioridad del gobierno local es garantizar la tranquilidad de residentes y turistas.

Hizo un llamado a respetar la ley y mantener la convivencia en el puerto.

Daños

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Julián Urióstegui Carbajal, solicitó a los organizadores cancelar de manera definitiva el evento para este año.

Y, en su caso, gestionar futuras ediciones bajo un marco regulado. Señaló que, aunque el Acamoto genera una derrama económica estimada en 33 millones de pesos, también provoca daños cercanos a los 50 millones, lo que, afirmó, representa un impacto negativo para la ciudad.

El sector empresarial advirtió que este tipo de concentraciones, al carecer de permisos, generan desorden, accidentes, acumulación de basura y una afectación directa a la imagen turística de Acapulco.

Recordaron que en ediciones anteriores se registraron hechos violentos, así como pérdidas humanas. Eso deriva incluso en denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra organizadores.

Fuente: Infobae