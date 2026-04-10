Árbitra mexicana estará en un mundial de futbol varonil

Katia Itzel García Mendoza, alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la UNAM, fue incluida en el grupo de 52 árbitros que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

Así, se convertirá en la primera arbitra central mexicana en intervenir en el máximo evento del balompié global en la categoría varonil y se constituirá en la cuarta jueza central en la historia en pitar en un mundial de dicha categoría, solo por detrás de Stéphanie Frappart (Francia); Salima Mukasanga (Ruanda); y Yoshimi Yamashita (Japón), que intervinieron en la Copa de Qatar 2022.

Además, será la tercera arbitra del Continente Americano en contar con experiencia mundialista, tras la participación, -como jueces de línea en Qatar 2022-, de Neuza Back (Brasil) y Karen Díaz (México).

“Primero que nada, es una gran alegría poder estar ahí presente y poder formar parte del equipo de árbitros que estén en el Mundial y, al mismo tiempo, sería una gran responsabilidad”, destacó en un encuentro con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), efectuado horas antes de conocer la decisión del máximo órgano del futbol.

En entrevista la egresada de la FCPyS y Premio Nacional del Deporte 2024 -aunque dijo desconocer el momento en que se haría el nombramiento de FIFA de los equipos arbitrales para el Mundial- afirmó que tenía la “sensación de ser una de las jueces elegidas, situación que finalmente se confirmó hoy.