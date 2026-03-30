Médico egresado de la UNAM dará vida a Jesús en Iztapalapa

La representación 183 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa tendrá como protagonista a Arnulfo Eduardo Morales Galicia, un médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que asumirá el papel de Jesús en una de las tradiciones más emblemáticas del país.

Originario del barrio de San Lucas, cargará una cruz de 90 kilos a lo largo de dos kilómetros durante el Viacrucis, en una edición que también marca el regreso del papel principal a su comunidad tras casi cuatro décadas.

¿Quién es Arnulfo Morales?

Arnulfo Morales tiene 25 años y desde niño ha estado involucrado en la tradición del viacrucis. “Desde que tengo conciencia, todas las Semanas Santas me las he pasado aquí en Iztapalapa. Ver la procesión como que te incita a decir: yo quiero estar ahí”, relató en entrevista con Telediario.

Su primera participación fue en 2017 como niño del tambor, avanzó en 2023 como apóstol Tomás y en 2025 como sacerdote del Domingo de Ramos, acumulando experiencia antes de alcanzar el papel principal.

El proceso de selección exige que los aspirantes sean originarios de alguno de los ocho barrios de Iztapalapa, tengan al menos 20 años y no presenten tatuajes ni perforaciones visibles. Además, deben gozar de buena salud y mantener una conducta social adecuada.

En la edición 2026, Morales compitió contra 22 jóvenes locales, resultando elegido tras un proceso que incluyó investigaciones de la Comisión de Honor y Justicia y evaluaciones físicas y sociales.

La representación también tiene un componente familiar. Un tío abuelo suyo interpretó a Jesús durante seis años en la década de los cuarenta, mientras que su hermana y su bisabuela materna han participado en papeles secundarios.

Fuente: Infobae