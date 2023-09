Peso Pluma le hace caso a fans; Ticketmaster ya no ofrece su concierto en Tijuana

Aunque Peso Pluma no lo ha declarado oficialmente, la empresa Ticketmaster ya no ofrece en su página la fecha en la que se presentaría en Tijuana.

El espectáculo del autor del éxito «Ella baila sola» estaba previsto para el 14 de octubre.

Y es que la mañana de este martes 12 de septiembre el nombre de Peso Pluma se convirtió en tendencia en las redes sociales. Eso, luego de que varias mantas en las que lo amenazaban directamente aparecieran colgadas en diversos puntos de Tijuana.

En dichos mensajes, el cantante fue advertido para que no se realizara el concierto que tiene programado para este próximo 14 de octubre. De lo contrario, aseguraban, aseguraban sería el último show que daría en su vida.

Lo preocupante de estas lonas es que estaban firmadas con las siglas CJNG. Las mismas que hacen alusión al grupo delictivo del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Los fans le piden no ir

«No vayas a Tijuana, bro», «No vale la pena. Si te quieren ver irán a otros estados. No te presentes», «Por el amor de Dios no vayas a Tijuana», «No vayas, necesitamos que sigas representando a México», «Te suplicamos que no vayas a asistir a Tijuana, no quiero que algo malo te pase», «Tu vida vale más, no vengas» son algunos de los comentarios que lanzaron en redes.

Otros, por su parte, le aconsejaron extremar precauciones y no regresar a tierra azteca: «mantente fuera de México por tus fans», «Ya quédate en Estados Unidos», «Cuídate», «Mantente a salvo y no regreses a México», agregaron.

Cancelado en Puebla

El concierto de Peso Pluma en Puebla que se tenía previsto para el 4 de noviembre en el estadio Hermanos Serdán, fue cancelado debido a la baja venta de boletos.

Desde el pasado 5 de septiembre, se rumuró la cancelación de dicho concierto, debido a que al asistir a las taquillas del estadio para comprar un boleto, los trabajadores comentaron que los accesos ya no estaban a la venta porque el show se canceló.

Cabe recalcar, que el concierto de Peso Pluma iba a ser el 4 de noviembre en el estadio Hermanos Serdán de 8:00 a 11:00 pm.

Asimismo, el cantante también canceló su presentación en Tijuana, Culiacán y Acapulco.