Mundial podría generar gasto adicional de 8,700 mdd

La celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en México podría convertirse en un importante motor para la actividad turística y económica del país durante junio y julio del presente año.

México será sede de 13 partidos entre el 11 de junio y el 5 de julio de 2026, distribuidos entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El análisis de la institución financiera recordó que históricamente junio de 2018 había sido el mejor registro para ese mes, con la llegada de 8.23 millones de visitantes internacionales y un gasto promedio de 227.60 dólares.

Sin embargo, junio de 2025 se ubicó como el segundo mejor registro histórico con 8.02 millones de turistas y un gasto promedio considerablemente mayor, de 343.10 dólares.

Por su parte, julio de 2025 alcanzó un máximo histórico de 8.41 millones de visitantes internacionales, con un gasto medio de 357 dólares por persona.

omando como referencia el crecimiento anual observado en 2025, Banco Base proyectó que durante junio y julio de 2026 podrían ingresar al país 18.39 millones de visitantes internacionales, con un gasto total estimado de 6 mil 220 millones de dólares y un gasto promedio de 338 dólares por visitante. No obstante, bajo un escenario impulsado por el Mundial, el flujo turístico podría elevarse hasta 36.78 millones de visitantes entre ambos meses.

Destaca el análisis que el impacto económico no solo se concentraría en las ciudades sede de los partidos, sino también en otros destinos turísticos del país, particularmente playas y ciudades con vocación turística, debido al desplazamiento adicional de visitantes internacionales.

Fuente: realestatemarket.com.mx