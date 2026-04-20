Aseguran que sí hay ruptura entre Nodal y Ángela Aguilar

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar atraviesa uno de sus momentos más delicados. La polémica por el videoclip «Un Vals» se convirtió en el detonante de una crisis que, según versiones periodísticas, ya derivó en una separación temporal.

Este lunes, durante el programa Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló información que refuerza los rumores. “El viernes hablé yo de algo que una fuente cercana a la pareja me confirmó, que ya están separados, por lo menos en estos días”, afirmó.

El comunicador fue más allá al detallar un punto clave en la supuesta ruptura: “Que se salió, se salió de la casa Christian Nodal”. La declaración encendió las alertas entre seguidores de la pareja y en la industria del espectáculo.

La controversia comenzó tras el lanzamiento del video «Un Vals», donde una modelo apareció con un estilo que muchos usuarios compararon con Cazzu, expareja de Nodal. Para Infante, este episodio fue determinante: “Yo creo que fue la, eh, exactamente la gota que derrama el vaso”.

En la conversación también participaron Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, quienes coincidieron en que la relación ha enfrentado constantes tensiones desde su inicio. Alvarado señaló que han sido “demasiados golpes para Ángela”, mientras que Vega-Biestro apuntó a la falta de estabilidad emocional del cantante.

Fuente: Infobae