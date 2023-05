Oposición aplaude decisión de la SCJN por Plan B

Diputados de diferentes partidos de oposición saludaron el fallo de la SCJN en torno al “Plan B” electoral.

Por ejemplo, el PRD exigió al Ejecutivo frenar presiones y hostigamiento a ministras y ministros.

El Grupo Parlamentario del PRD saludó el fallo de 9 votos contra 2 emitido esta tarde por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al llamado “Plan B” de reformas electorales avaladas el 7 de diciembre pasado por Morena y sus aliados.

Con esta acción, señalaron las y los diputados de la bancada en un comunicado, se da a la oposición fundamento a favor respecto a que se trató de un proceso legislativo “fast track”, violatorio no sólo de las normas que rigen al Congreso de la Unión, sino de la Constitución misma.

El PRD, encabezado por su dirigencia nacional, presentó en marzo pasado las acciones de inconstitucionalidad respectivas.

Señalaron que con esta resolución las y los ministros de la Corte mandan un mensaje contundente a Morena y sus aliados en el Congreso para que entiendan que, no por tener la mayoría, pueden pasar por encima de la ley ni violar el procedimiento legislativo cada vez que les urge pasar iniciativas que les ordena el Ejecutivo.

MC

El Grupo Parlamentario de MC aseveró que en “una votación histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la primera parte del Plan B de la reforma electoral, al hacer valer el recurso presentado por Movimiento Ciudadano sobre las violaciones al procedimiento legislativo y el contenido del decreto.

“En la bancada reconocemos a las y los ministros que se manifestaron por hacer valer la Constitución, y refrendamos nuestra confianza en la Suprema Corte como contrapeso para dignificar la división de poderes. Una vez más, demostró su independencia al Poder Ejecutivo pese a los ataques injustificados en su contra”, señaló en un comunicado.

Recordó que durante el debate denunciaron la ilegalidad del proceso legislativo y hoy el derecho les da la razón y evidencia que la mayoría no permitió condiciones para realizar un debate informado del contenido, pues la iniciativa no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria previo, se publicaron dos iniciativas con menos de una hora de diferencia y no hubo certeza sobre cuál se sometió a votación.