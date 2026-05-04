Juez determinará si Rocha Moya será detenido en México

Luisa María Alcalde Luján, actual consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó los avances en el proceso en contra del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

También sobre nueve funcionarios mexicanos acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Alcalde detalló que la solicitud de detención provisional con fines de extradición realizada por el gobierno estadounidense está regulada en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Contempla una detención urgente de las personas requeridas.

Extradición

Este requerimiento se hace previo a la presentación de una solicitud formal de extradición. Sin embargo, debe integrar elementos probatorios que acrediten su urgencia. Esto debido a que tiene que corresponder a casos en los que exista el riesgo de posible fuga u obstaculización del proceso.

Alcalde detalló que si se detecta que efectivamente es un caso urgente, se procede con la detención de las personas requeridas por las autoridades estadounidenses. Eso abre un plazo de 60 días para presentar su solicitud formal de extradición.

Esto es diferente a una solicitud de extradición directa, la cual está regulada en el artículo 19 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Debe contener el delito por el que se acusa. Y debe anexar datos de prueba que establezcan que es probable que la persona cometió el delito, así como otros requerimientos más.

Fuente: Infobae