Durante años, el aprendizaje del inglés se abordó como una materia más dentro del aula. Sin embargo, en un entorno cada vez más interconectado, dominar un segundo idioma se convierte en una herramienta esencial para acceder a oportunidades académicas, laborales y culturales.

De acuerdo con el British Council, los estudiantes que desarrollan habilidades en inglés amplían significativamente su acceso a educación superior y mercados laborales internacionales, especialmente en contextos donde la digitalización continúa eliminando barreras geográficas y crece el uso de plataformas e-learning.

Del idioma al contexto real

En este escenario, Pearson presentó en Ciudad de México su serie Bridges4Change como parte del lanzamiento de sus nuevas soluciones educativas, proponiendo un cambio en la forma en que se aprende inglés dentro de la educación media superior.

A diferencia de los enfoques tradicionales, esta serie integra el idioma con situaciones reales, proyectos y dinámicas que permiten al estudiante usar el inglés como una herramienta activa, no solo como contenido académico.

El modelo combina materiales impresos y digitales, así como plataformas que permiten dar seguimiento al progreso y adaptar el aprendizaje multimodal a distintos ritmos y contextos.

Un evento que puso sobre la mesa el reto global

Durante el evento realizado por Pearson directivos, autores, especialistas y líderes del sector educativo coincidieron en que el aprendizaje del inglés ya no puede desligarse de la realidad del estudiante ni de los retos globales que enfrentará.

El encuentro “Aprendizaje que transforma: Aula, entorno y comunidad” reunió a más de 70 invitados en un espacio de intercambio donde se abordó el papel del idioma como herramienta de interacción, colaboración y participación en distintos contextos.

Entre los asistentes estuvieron Brian Gibson, VP de Ventas para Internacional de Pearson (Higher Education); Heloisa Avilez, directora de Ventas para LATAM (Higher Education); e Iris Martínez, directora de Ventas para ELL México (English Language Learning).

En este contexto, Iris Martínez señaló: “Buscamos que el inglés se consolide como una herramienta para la vida: que habilite a los estudiantes a expresarse, colaborar y desenvolverse en distintos contextos. Nuestras soluciones impulsan un aprendizaje más significativo que fortalece no sólo las habilidades lingüísticas, sino también el pensamiento crítico, la comunicación y la participación activa en su comunidad.”