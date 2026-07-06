Víctor González Herrera ayuda a limpiar tras festejos en la CDMX.

Usuarios de internet captaron al personaje insignia de Farmacias Similares, el Dr. Simi, limpiando las calles de la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, luego de los festejos de quienes asistieron al Ángel de la Independencia y a otros puntos de la avenida para disfrutar de los partidos de la Selección Mexicana.

Estas acciones del Dr. Simi sorprendieron a las personas y generaron mensajes de agradecimiento por su ayuda para limpiar las toneladas de basura generadas durante estos encuentros. Sin embargo, esta contribución obedece a una iniciativa del CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera.

A través de la Fundación SíMiPlaneta, el empresario mexicano reunió a voluntarios que quisieran apoyar en estas labores de limpieza y contribuir a mejorar la imagen de estos espacios públicos durante el torneo de fútbol.

En un video compartido en sus redes sociales, González Herrera recordó que “los ojos del mundo están viendo a nuestro país” y, por ello, es necesario contribuir a una imagen de nuestro país de la que nos sintamos orgullosos.

De igual manera, el Dr. Simi publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram:

“El orgullo por México no solo se grita, se demuestra. ¡Gracias por dejar el Ángel tan bonito como lo encontramos!”.

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De acuerdo con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las celebraciones en espacios públicos, como el Fan Fest y otros puntos donde los aficionados se reúnen para ver el juego, generan hasta 40 toneladas de basura adicionales.

Por ello, Víctor González Herrera y el Dr. Simi pusieron manos a la obra para dar ejemplo de cómo las empresas también pueden involucrarse en este tipo de acciones que contribuyen a mejorar la imagen de la Ciudad de México y de la sociedad capitalina.