Incendio arrasa el bosque de Fontainebleau

«El bosque de Fontainebleau está afectado por un incendio de una magnitud excepcional», declaró presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje en sus redes sociales, en el que expresó su solidaridad con los habitantes del departamento del Sena y el Marne, uno de los que integran la región de Isla de Francia.

El jefe de Estado expresó su «profunda gratitud» a los bomberos y fuerzas de rescate «comprometidos sin descanso». Añadió que «todos los medios están siendo movilizados» para tratar de apagar las llamas en este bosque emblemático, que, según dijo hoy el ministro de Interior, Laurent Nuñez, podría haber sido provocado.

Se sospecha el origen «criminal» del incendio

«Se detectaron unos diez focos de incendio en un perímetro de mil metros, además de dos puntos de origen situados a ambos lados de la autopista A6, lo que sugiere que podría tratarse de un incendio provocado», explicó el ministro durante una comparecencia ante la prensa a su llegada a la localidad de Noisy-sur-École, en el departamento del Sena y del Marne.

La misma hipótesis lanzó la presidenta de Isla de Francia, Valérie Pécresse, sobre el origen «criminal» del incendio «más grave jamás conocido» en su región y «que está devastando desde ayer domingo (12.05.2026) el macizo del bosque de Fontainebleau». «Espero que los pirómanos sean encontrados y sancionados con el castigo ejemplar que merecen», subrayó en redes sociales.

Por su parte, Nuñez calificó el siniestro de «totalmente excepcional y sin precedentes» y señaló que las 800 hectáreas calcinadas representan cerca del 5 % de la superficie del emblemático bosque de Fontainebleau. «Tenemos la esperanza de poder contener el incendio hoy mismo, aunque las labores para extinguirlo por completo podrían prolongarse durante varios días, e incluso semanas», calculó el ministro.

Fuente: DW