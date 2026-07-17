DIMAQ MTY, nueve años de abastecer insumos quirúrgicos.

En 2017, la empresa Distribuidora de Materiales Quirúrgicos MTY S.A. de C.V. (DIMAQ MTY) apostó por una de las áreas menos atractivas para la medicina: las cirugías articulares, con la idea de convertirse en especialista en este sector. Ahora, con casi una década de actividad comercial en el mercado, se han convertido en un referente y en un proveedor de confianza a nivel nacional e internacional.

En entrevista, Wendy Angélica Alvarado Díaz, vocera de DIMAQ MTY, nos cuenta cómo ha evolucionado el mercado, así como los desafíos y las oportunidades que este ha brindado en México y en el extranjero.

“Desde el inicio, el objetivo estuvo claro: el abastecimiento de insumos de alta calidad, con un enfoque profundo en las tres áreas de alta complejidad, como la ortopedia, la traumatología y la cirugía articular”, aseguró.

El interés por un área en la que la competencia era escasa les abrió las puertas de distintos hospitales, clínicas y cirujanos. Sin embargo, la clave para que esos vínculos sigan vigentes ha sido la confianza y el trato que han mantenido desde el primer día con cada uno de sus clientes.

“Nuestro servicio no se limita a la venta de productos, sino que se centra en ofrecer una solución completa e integral, con un enfoque 360°. Nuestra tarea no acaba cuando vendemos un insumo médico, termina cuando el paciente queda conforme con su cirugía”, destacó Alvarado Díaz.

Actualmente, la empresa se ha consolidado en el norte del país como aliada estratégica para abastecer los inventarios de 18 centros hospitalarios públicos y privados. Y más que dotar de insumos quirúrgicos a las unidades médicas, ahora buscan brindar herramientas de alta calidad que no se fabrican en México.

“Somos una empresa dedicada a elevar el estándar de las cirugías articulares, llevando insumos médicos de la más alta calidad y acompañando al cirujano en cada paso con asistencia técnica especializada, garantizando que tanto el hospital como el paciente reciban la mejor atención”, afirmó.

Para alcanzar este objetivo, DIMAQ MTY hoy cuenta con acceso a los catálogos de más de una decena de fabricantes internacionales especializados en la producción de materiales para cirugías articulares de alta precisión.

En ese sentido, Wendy Angélica Alvarado Díaz recalca que Distribuidora de Materiales Quirúrgicos MTY no solo ha alcanzado su objetivo inicial, sino que también ha reafirmado su compromiso con la salud y la innovación en cada intervención.