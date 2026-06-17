Olegario Vázquez Aldir impulsa donación de órganos en México.

El presidente de Grupo Vazol, Olegario Vázquez Aldir, y el Hospital Angeles se sumaron a la jornada de sensibilización del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) para promover la donación de órganos y tejidos en México.

Durante el encuentro, médicos generales, especialistas y representantes de ambas instituciones coincidieron en la importancia de fortalecer la cultura de la donación en el país ante la escasez de órganos disponibles. Hasta el año pasado, solo una cuarta parte de las personas inscritas en la lista de espera pudo recibir un órgano, de acuerdo con datos del Cenatra.

“Sin donante, no hay trasplante”, aseguró la Dra. Rosa Erro Aboytia, directora general del Cenatra, quien enfatizó la necesidad urgente de motivar a la población mexicana a sumarse a esta causa.

En tanto, el Dr. Alejandro Rojas Montaño, responsable del programa de trasplantes del Hospital Angeles Pedregal, destacó que detrás de cada procedimiento hay un componente humano que trasciende las cifras y los aspectos regulatorios.

“La donación de órganos y el proceso de trasplante son, literalmente, una oportunidad para preservar la vida”, destacó.

Actualmente, solo uno de cada diez mexicanos está dispuesto a donar un órgano, de acuerdo con cifras de la Dirección Médica del ISSSTE. Ante este panorama, Olegario Vázquez Aldir ha invertido en infraestructura tecnológica y en personal especializado para ofrecer mayor seguridad a los pacientes que participan en el programa especializado de trasplantes y que hoy ya forman parte activa de la red nacional de salud.

Apenas este año, el Hospital Angeles Culiacán realizó con éxito su primer trasplante de hígado. Este procedimiento no se realizaba en la ciudad desde 2006. Además, la Unidad de Trasplantes del Hospital Angeles Clínica Londres amplió su gama de servicios especializados en trasplantes de órganos.

“Contamos con tecnología de vanguardia y equipos médicos de última generación para realizar procedimientos de trasplante de órganos de manera segura y eficiente”, destacó la institución médica en un comunicado.

Con esta jornada, Hospital Ángeles, el Cenatra y Olegario Vázquez Aldir buscan reforzar el mensaje de que la donación de órganos puede transformar la vida de miles de personas.