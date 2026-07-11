Inicia construcción de la Línea 5 del Cablebús

El secretario de Obras y Servicios de CDMX, Raúl Basulto, dio el “banderazo de arranque” para la construcción de la Línea 5 del Cablebús, misma que, según el propio funcionario, será “la más grande de todo el mundo”.

Basulto Luviano informó que los trabajos iniciaron en el Cetram Mixcoac, con la perforación de una de las pilas de las estaciones. Asimismo, comentó que la construcción estará a cargo de la Dirección General de Obras para el Transporte del Gobierno de CDMX, así como de la empresa constructora Doppelmayr.

De acuerdo con información de la Secretaría de Obras y Servcios (Sobse), la Línea 5 del Cablebús beneficiará a más de 137 mil habitantes de 61 colonias de las alcaldías Magdalena Conteras y Álvaro Obregón.

De acuerdo con Basulto Luviano, la Línea 5 del Cablebús tendrá una longitud de 15.4 kilómetros y tendrá en total 12 estaciones.

Partirá desde la alcaldía Benito Juárez y será la única con dos antenas, llegando hasta las zonas altas de las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

“Son 15.4 kilómetros que tendrá desde la parte más baja, que es el Cetram Mixcoac, hasta la parte más alta, que es la estación número 12 en la alcaldía Magdalena Contreras, en el Predio Oyamel“, detalló Basulto.

Además, agregó que “un brazo importante de esta línea llegará hasta los pueblos originarios de la alcaldía Álvaro Obregón”.

De acuerdo con un mapa de la línea publicado por la empresa Doppelmayr, que ganó la licitación para construir la obra, este nuevo Cablebús tendrá una línea troncal de siete estaciones hasta El Tanque. Posteriormente, se bifurcará en dos antenas: una de tres estaciones hacia El Oyamel y otra de dos estaciones hasta San Bartolo Ameyalco.

Fuente: Chilango