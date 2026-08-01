Museo de la Estampa del Centro Histórico reabre con más de 13,000 piezas

El Museo Nacional de la Estampa de CDMX reabrió sus puertas con instalaciones renovadas y una nueva exposición.

La manita de gato duró tres meses (del 19 de marzo al 18 de junio de 2026) incluyó nuevo mobiliario iluminado, dispositivos sonoros y herramientas de mediación digital.

Exposición sobre José Guadalupe Posada

Además de la imagen, el recinto estrena la exposición Posada. Cartografía de un cronista. La cual explica el trabajo de José Guadalupe posada mucho más allá de las catrinas.

Esta muestra, integrada por más de 300 piezas, te dará una nueva perspectiva del grabador, explorando sus técnicas gráficas, posturas políticas y hasta su relación con la música. Vas a poder chulear obras increíbles que van desde la litografía y xilografía, hasta el grabado sobre plomo y zincografía.

Las obras que verás provienen de los acervos del MUNAE, el Museo José Guadalupe Posada en Aguascalientes y el Museo Posada de Coyoacán. El recorrido se divide en cinco ejes temáticos, abordando desde las batallas entre el bien y el mal, hasta su legado como precursor del diseño gráfico y la publicidad.

Además, la expo incorpora cédulas en braille, piezas táctiles y audioguías. Eso sí, recuerda que es una exhibición temporal que estará disponible hasta el 20 de septiembre.

Ubicación, horarios y precios del Museo Nacional de la Estampa de CDMX

Cabe señalar que tanto la apertura como la exposición marcan el inicio de los festejos por el 40 aniversario del recinto, que cuenta con un acervo de más de trece mil piezas.

Así que ya sabes, lánzate a celebrar, disfruta de las actividades paralelas como talleres, conversatorios y conciertos.

Corre a conocer lo nuevo del Museo de la Estampa, recinto ubicado en Av. Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico. Puedes acudir de martes a domingo, de 10:00 a 18:0