¿Cuánto dinero necesitas realmente para tener un fondo de emergencia?

No existe una cantidad única para todas las personas.

El tamaño de un fondo de emergencia depende de tus gastos esenciales mensuales, no de tus ingresos.

Una regla práctica es la siguiente:

3 meses de gastos esenciales: Si tienes un empleo estable y una sola fuente principal de ingresos.

6 meses de gastos esenciales: Si trabajas por cuenta propia, tus ingresos son variables o mantienes a una familia.

9 a 12 meses de gastos esenciales: Si tu empleo es inestable o sería difícil conseguir otro rápidamente.

¿Cómo calcularlo?

Suma tus gastos básicos mensuales:

Vivienda (renta o hipoteca)

Alimentación

Servicios (agua, luz, internet, gas)

Transporte

Seguros

Pago mínimo de deudas

Gastos médicos indispensables

Multiplica ese total por el número de meses que quieras cubrir.

Ejemplo:

Si tus gastos esenciales son de $18,000 pesos al mes:

3 meses = $54,000

6 meses = $108,000

12 meses = $216,000

¿Dónde guardar ese dinero?

Lo ideal es mantenerlo en un lugar que combine seguridad, liquidez y un rendimiento razonable, como una cuenta de ahorro o un instrumento de bajo riesgo que permita disponer del dinero rápidamente cuando sea necesario.

Si apenas vas a empezar

No esperes a reunir una gran cantidad de una sola vez. Una estrategia efectiva es avanzar por etapas:

Primer objetivo: $10,000 pesos para imprevistos pequeños.

Segundo objetivo: cubrir 1 mes de gastos esenciales.

Meta final: alcanzar 3 a 6 meses (o más, según tu situación).

Lo más importante es que el fondo de emergencia esté reservado para situaciones verdaderamente inesperadas, como una pérdida de empleo, una enfermedad o una reparación urgente, y no para gastos planeados como vacaciones o compras.