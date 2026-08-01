El Salón Los Ángeles celebrará su 89 aniversario

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El Salón Los Ángeles celebrará su 89 aniversario

Para celebrar el aniversario del Salón Los Ángeles habrá varios eventos este fin de semana, los cuales estarán llenos de música y baile.

El Salón Los Ángeles abrió sus puertas el 2 de agosto de 1937. Con el paso de los años el recinto se convirtió en un espacio imperdible de la CDMX para bailar danzón, mambo, salsa, música tropical y muchos géneros musicales más.

Habrá varios eventos para celebrar en grande. El Gran Baile de Aniversario será este sábado 1 de agosto a partir de las 18:00 horas. Se presentarán agrupaciones como la Danzonera de México: Acerina, Los Reyes del Mambo de Richie Cárdenas y los Llayras, entre otros.

Para el domingo 2 de agosto a las 17:00 horas habrá un evento llamado Especial de Salsa, Son y Cumbia, donde veremos a Orquesta La Revelación y Sonora Chocolate, entre otros, quienes pondrán a todos a bailar.

El martes 4 de agosto habrá un especial de danzón en el que se hará tributo a las rumberas y pachucos. Finalmente el 22 de agosto se presentará Spanish Harlem Orchestra.

Los boletos para cada uno de los eventos están a la venta a través de internet.

Fuente: cdmxsecreta.com

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