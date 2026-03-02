Una iniciativa inusual ha aterrizado en la escena legislativa de México: la llamada “Ley Therian”.

Es una propuesta ciudadana presentada ante el Congreso de Nuevo León.

Busca combatir el acoso, la discriminación y el bullying hacia las personas que se identifican como “therians” —individuos que sienten una conexión interna o espiritual con animales— en escuelas, espacios públicos y privados.

Lejos de ser un fenómeno aislado de internet, esta propuesta ha encendido un debate sobre identidad, derechos humanos y convivencia social en pleno 2026.

El origen de la propuesta ciudadana

El 19 de febrero de 2026, el abogado Mauricio Castillo Flores acudió a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Nuevo León para entregar formalmente la iniciativa denominada popularmente como “Ley Therian”.

Lo hizo acompañado de Luis, un joven de 28 años que se identifica con un caballo desde su infancia. Ha expuesto públicamente haber sufrido discriminación por su identidad.

La propuesta, definida como Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos, plantea la creación de mecanismos normativos para prevenir y atender el acoso, la violencia y el hostigamiento hacia quienes expresan identidades consideradas no convencionales en la sociedad, como es el caso de los therians.

