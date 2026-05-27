CDMX prohíbe narcocorridos

El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes una reforma que prohíbe los narcocorridos y cualquier tipo de apología del delito en espectáculos públicos.

Con lo que la capital se suma a un grupo de entidades que ya tienen restricciones similares vigentes.

La votación fue unánime: 44 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. El pleno avaló modificaciones a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

La medida entrará en vigor en el momento en que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La reforma se turnó a la Jefatura de Gobierno para ese trámite.

La iniciativa original la presentó la diputada panista Laura Alejandra Álvarez Soto. Una vez publicada en la Gaceta Oficial, advirtió, “los conciertos con narcocorridos podrán ser suspendidos”.

El artículo 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos queda modificado para prohibir conductas “que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, cualquier tipo de apología del delito y en general aquellas que pudieran constituir una infracción o delito”.

El dictamen añade también la prohibición de “tolerar la violencia, la discriminación y los discursos de odio” durante este tipo de eventos.

Los cambios no se limitan a los recintos de espectáculos. La reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en los planteles educativos tampoco se podrán difundir, promover, ejecutar, transmitir ni publicar contenidos que hagan apología del delito o fomenten conductas contrarias al orden jurídico y a la cultura de paz.

Fuente: Infobae