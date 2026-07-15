En el marco del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), comparte su visión sobre los retos laborales que enfrentarán las nuevas generaciones.

El dirigente coincide con diversos especialistas en que es indispensable mantenerse informado sobre los avances de la Inteligencia Artificial (IA) y desarrollar habilidades que permitan trabajar con esas herramientas en lugar de competir contra ellas, priorizando aquellas más difíciles de replicar, como la creatividad y el trato humano.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, cerca del 39% de las habilidades laborales actuales cambiarán o quedarán obsoletas hacia 2030, impulsadas por la adopción de tecnologías como la IA, el análisis de datos, la automatización y la digitalización de los procesos productivos.

En tanto, el mismo organismo estima que la capacitación continua será uno de los principales factores para mejorar la empleabilidad de millones de jóvenes en el mundo.

Ante ese panorama, el líder sindical considera fundamental garantizar el derecho a la organización digital. Advierte que la mayoría de los empleos podrían automatizarse en la próxima década, ya sea mediante IA o robots, y que, a diferencia de transformaciones tecnológicas anteriores, esta vez podría no haber suficientes empleos nuevos para recolocar a todos los jóvenes.

En ese escenario, señala, no sólo se perderían millones de empleos sino también propósito, estructura e identidad, pues buena parte del sentido de vida de las personas proviene de su trabajo.

IA redefine el futuro laboral de la juventud

«Las nuevas tecnologías definirán el futuro del trabajo. Los jóvenes deben prepararse para aprovechar las oportunidades que surjan en el proceso y hacerse dueños de las tecnologías que pretenden reemplazarlos», señala Alejandro Martínez Araiza.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que los jóvenes continúan enfrentando mayores dificultades para acceder a empleos formales y con protección social, además de registrar tasas de desempleo superiores a las de otros grupos de edad en distintas regiones del mundo.

En ese sentido, el secretario general del SNAC afirma que la innovación es un medio y no un fin.

Por ello, asegura se debe capacitar a las nuevas generaciones para dominar, gestionar y monetizar los avances tecnológicos, sin importar su origen.

Sindicatos frente a una nueva realidad

Para el dirigente, los sindicatos tienen la responsabilidad de evolucionar hacia nuevas formas de organización que atiendan los retos presentes y futuros.

De modo que, plantea la creación de cooperativas y esquemas de financiamiento progresivos que permitan a los trabajadores adquirir participación en esos avances y recibir una parte de las utilidades que generen.

«No basta con formar profesionistas altamente capacitados en tecnología; casi todo lo que se hace hoy frente a una computadora será sustituido en los próximos cinco años. Debemos formar ciudadanos conscientes de sus derechos, capaces de participar y organizarse para construir relaciones laborales más justas», enfatiza el líder sindical.

Alejandro Martínez Araiza destaca que un sindicalismo inteligente debe acompañar esta transformación.

Mientras tanto, subraya que es obligación de todos generar condiciones dentro y fuera de los centros de trabajo, para que las nuevas generaciones tengan una vida digna y con posibilidades de desarrollo, en pleno respeto a la dignidad humana.

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