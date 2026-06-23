Banco Azteca apoya a atleta que va al Mundial de Eslovaquia

El camino hacia el alto rendimiento en México suele estar pavimentado con historias de resistencia extrema, en las que el talento deportivo debe convivir con las jornadas laborales para costear los entrenamientos y los traslados. El caso de Daniel Alejandro Alatorre García es el reflejo exacto de esta realidad. El atleta jalisciense, originario de Guadalajara, acaba de consolidarse como una de las realidades más firmes de la paradanza nacional tras firmar una actuación histórica en la Ciudad de México, logrando tres podios que lo posicionan directamente en la ruta hacia el Campeonato Mundial de Eslovaquia.

Alatorre García fue uno de los grandes protagonistas del 1er Circuito Mexicano de Paradanza 2026, celebrado del 12 al 14 de junio en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX). Sin embargo, los reflectores sobre su disciplina no se encendieron en la pista de competencia, sino en las calles. Su historia comenzó a ganar tracción pública luego de que la marca de motocicletas Italika diera visibilidad a su labor diaria: Daniel trabaja como repartidor en plataformas de entrega, utilizando su motocicleta como herramienta de autonomía, ingresos económicos y sustento para financiar su carrera deportiva.

Esta exposición captó la atención de Banco Azteca. La institución financiera intervino de forma directa en el proceso al integrarse como patrocinador, asumiendo la totalidad de los gastos de traslado y la compleja logística requerida para que el competidor pudiera viajar desde Guadalajara a la capital del país sin la presión financiera que suele mermar el desempeño de los deportistas independientes.

Los números en el CEPAMEX y la efectividad en la pista

La delegación jalisciense y el propio atleta tradujeron el respaldo en resultados oficiales inmediatos durante las tres jornadas de competencia de la justa nacional, que funge como el filtro selectivo oficial para integrar a la selección mexicana que viajará a Europa. Los registros de Alatorre García en la categoría júnior mostraron consistencia en tres modalidades distintas:

1er lugar (Medalla de Oro): Categoría Dúo Latín Convencional Class 2.

2do lugar (Medalla de Plata): Categoría Dúo Standard Convencional Class 2.

3er lugar (Medalla de Bronce): Categoría Single Convencional Varónil Junior Class 2.

El triunfo en la modalidad de dúo latín no solo representa un campeonato nacional, sino también el boleto prácticamente asegurado, según los criterios técnicos, para la justa del Mundial de Eslovaquia, un circuito en el que México ha mantenido históricamente una presencia competitiva en el deporte adaptado.

El impacto de las alianzas estratégicas en el deporte adaptado

Para el sector privado, este tipo de intervenciones apuntan a un cambio de narrativa respecto al patrocinio tradicional, apostando por perfiles que ya demuestran una estructura de autogestión y mérito propio. La articulación de apoyos permite mitigar la brecha económica que enfrentan los atletas de disciplinas emergentes o adaptadas, garantizando que el enfoque se mantenga estrictamente en el rendimiento técnico y mental.

«En Banco Azteca creemos en apoyar capacidades reales que abren posibilidades. Daniel es un ejemplo de mérito, tenacidad y disciplina; su participación y resultados muestran lo que ocurre cuando el talento encuentra el respaldo necesario para llegar más lejos», explicó José Manuel Azpiroz, director de comunicación de Grupo Elektra, al evaluar el desempeño del selectivo.

Con este triple podio, Alatorre García regresa a Guadalajara para iniciar la fase internacional de preparación técnica. Su caso reabre el debate sobre la importancia de la digitalización y las economías colaborativas como catalizadores de historias de éxito, y sobre cómo la vinculación oportuna con la iniciativa privada puede destrabar el potencial de atletas que, hasta hace unas semanas, dividían su tiempo entre el tráfico de la ciudad y las coreografías de nivel mundial. Con la mira puesta en el Mundial de Eslovaquia, el atleta jalisciense inicia ahora la parte más exigente de su proceso, demostrando que la constancia en el asfalto también se traduce en triunfos en pista.

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