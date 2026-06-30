Víctor González Herrera estrena playera del Dr. Simi.

En medio de la fiebre futbolística, el CEO de Farmacias Similares y presidente del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, presentó una nueva playera conmemorativa del Dr. Simi para mantener el apoyo al conjunto mexicano en el torneo de fútbol.

La nueva indumentaria se asemeja al clásico uniforme de México con el color verde y distintivos blancos y rojos. Además, tiene una estructura de manga corta y cuello tipo ‘v’, con la cara del popular Dr. Simi en el centro del jersey, en un verde más oscuro.

De acuerdo con el joven empresario, este jersey ya está disponible en las cientos de sucursales de Farmacias Similares ubicadas en las tres sedes del torneo de fútbol más importante del año.

“Ya salió la playera de Simi de México. Está disponible en más de 500 farmacias de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”, afirmó Víctor González Herrera.

A la par, el Dr. Simi presentó este diseño durante un recorrido por la capital del país e invitó a todos sus seguidores a acudir a su sucursal más cercana para conseguir su jersey, bajo el lema “Sí Mi la pongo”.

A diferencia de otros productos de edición limitada del personaje de Farmacias Similares, la playera futbolera es totalmente gratis. De acuerdo con Víctor González Herrera, las personas podrán solicitarla tras realizar una compra mínima de 499 pesos en medicamentos, suplementos o cualquier otro producto disponible en las sucursales.

Tras presentar la playera del Dr. Simi, el CEO de Farmacias Similares y presidente del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, escribió en sus redes sociales: “Hay lugares que se ganan en la cancha… y otros con estilo”.