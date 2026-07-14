El nuevo rector de la Basílica de Guadalupe es exorcista

El canónigo Daniel Víctor Villalobos Ortiz asumió la rectoría de la Basílica de Guadalupe luego de que el monseñor Efraín Hernández Díaz renunció a su cargo tras una gestión en la que fue puesto bajo investigaciones eclesiásticas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y limosnas del recinto religioso, aunque estas no se acreditaron.

A menos de dos meses de que fuera reinstalado en su cargo a causa de las investigaciones, fue el pasado 12 de julio cuando el Arzobispo Primado de México, Carlos Cardenal Aguiar Retes, informó que recibió la renuncia del monseñor Efraín Hernández y anunció al canónigo Daniel Villalobos como nuevo rector de la Casa de la Virgen de Guadalupe.

Tras una gestión señalada por presuntas irregularidades, el canónigo exorcista recibe la rectoría rumbo a la conmemoración de los 500 años del Acontecimiento Guadalupano, a celebrarse en diciembre de 2031.

Origenes

El canónigo Daniel Víctor Villalobos nació en la Ciudad de México el 10 de agosto de 1968, y actualmente tiene 57 años de edad. Inició sus estudios eclesiásticos en el Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México (IFSAM), Filosofía en 1993 y cursó el Bachillerato en Teología en la Universidad Pontificia de México en 1997.

Fue ordenado Diácono el 13 de junio de 1997 y Presbítero el 12 de julio de 1998, por imposición de manos del Emmo. S. Cardenal Don Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la Congregación para el Clero, en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe.

Aunque en los últimos años realizó servicio ministerial en la Casa de la Virgen María, durante sus inicios se desempeñó como vicario parroquial de la Parroquia de San Bernardino de Siena, en Xochimilco (de julio de 1998 a octubre de 2002); vicario parroquial de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Xaltocan, en Xochimilco, (de 2002 a 2003); así como administrador parroquial de Santa Cecilia, en Tepetlapa, Xochimilco, de octubre de 2003 a enero de 2006.

Fuente: Infobae