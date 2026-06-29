Pride 2026: marcas convierten inclusión en negocio con causa

La mercadotecnia Pride entra en una nueva fase: ya no basta teñir productos con arcoíris; las marcas necesitan colecciones consistentes, donaciones medibles, alianzas con organizaciones y narrativas que conecten consumo, representación e impacto comunitario durante y después de junio también.

Levi’s

Levi’s lleva Pride 2026 al terreno del denim con una colección que mira hacia la historia queer y sus códigos de pertenencia. Bajo el concepto “Together, We Ride”, la marca retoma la estética de los clubes de motociclistas queer, espacios que fueron redes de protección, familia elegida y resistencia durante los primeros años del movimiento por los derechos LGBTQIA+.

Converse

Converse lleva su campaña Pride 2026 al centro de la conversación sobre inclusión, consumo y cultura juvenil. Bajo el concepto “Siempre orgullosos de ser”, la marca presenta una colección diseñada e impulsada por colaboradores LGBTQIA+, con el objetivo de mantener Pride como un compromiso permanente y no sólo como una fecha comercial.

American Eagle

American Eagle presenta en México su colección Pride 2026, una propuesta que convierte la moda casual en lenguaje de identidad y pertenencia. El lanzamiento combina tonos pastel, degradados suaves, franjas multicolor y acentos arcoíris en prendas pensadas para el verano y el consumo joven. Tops bandana, halter y cropped, camisas relajadas, rugby shirts, playeras de malla, jeans holgados, shorts y beachwear construyen un guardarropa flexible para celebrar sin etiquetas. Incorpora accesorios como collares, pulseras, aretes, que llevan el orgullo al detalle.

hake Shack

Shake Shack México lleva Pride a su menú con la Vanilla Cookies & Cream Shake, una malteada de edición especial que destinará 50% de sus ganancias a The Trevor Project México. La bebida combina vainilla, galleta, crema batida y chispas multicolor, en una propuesta que traduce el orgullo en experiencia gastronómica y acción social.