Habrá más megapantallas para ver el partido México vs. Chequia

La jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, anunció que se colocarán megapantallas en siete puntos adicionales para transmitir el partido entre México y Chequia, el próximo miércoles 24 de junio, que se jugará en el Estadio Ciudad de México.

Como ocurre cada Año Nuevo, cuando miles de personas se reúnen sobre Paseo de la Reforma para celebrar, las pantallas gigantes para ver a la Selección Mexicana se instalarán en distintos puntos de Reforma y en zonas cercanas al Centro Histórico.

El anuncio se da luego de que el partido entre México y Corea del Sur atrajera a miles de personas no solo al Fan Fest del Zócalo, sino también a calles y avenidas principales de la capital.

Ante ello, la jefa de Gobierno aseguró que se reforzará la organización de los espacios públicos para que la celebración mundialista se desarrolle de manera ordenada.

“Organizar muy bien la ciudad para que esta alegría que se va a seguir viviendo pueda tener una buena canalización y la ciudad pueda usar el espacio público como un lugar de convivencia y de alegría”, dijo Brugada Molina en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina anunció que el próximo 24 de junio se instalarán siete nuevas megapantallas para que la afición disfrute el partido del Tri.

Las pantallas estarán ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos:

En el Centro de CDMX:

Alameda Central

Avenida Juárez

Monumento a la Revolución

En Paseo de la Reforma:

Ángel de la Independencia

Diana Cazadora

Insurgentes

El Caballito

¿Cuándo y a qué hora es el partido México vs. Chequia?

El partido entre México y Chequia se disputará el miércoles 24 de junio de 2026, a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México.

Fuente: Chilango