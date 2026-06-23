Alejandro Martínez Araiza y SNAC representarán a Sabritas Jojutla

Alejandro Martínez Araiza obtuvo un importante respaldo de los trabajadores del centro de distribución de Sabritas en Jojutla, Morelos, quienes decidieron afiliarse al Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNAC) tras un proceso de recuento sindical realizado el 16 de junio.

La organización obtuvo el 75% de los sufragios emitidos, resultado que refleja la voluntad mayoritaria de los colaboradores para cambiar de representación sindical y sumarse a una agrupación con más de cien años de trayectoria en el país.

Denuncias antecedieron al proceso

El procedimiento tuvo origen en una demanda presentada por el SNAC para obtener la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

Durante el desarrollo del caso, trabajadores y representantes sindicales denunciaron diversas irregularidades, entre ellas:

Presuntos despidos injustificados relacionados con la actividad sindical.

Señalamientos de injerencia empresarial en el proceso.

Retrasos atribuidos a instancias judiciales locales.

Falta de capacitación en materia de conflictos colectivos.

Reportes de intimidación y amenazas contra trabajadores.

Campañas de desprestigio dirigidas contra el SNAC.

De acuerdo con la información disponible, la votación se realizó en instalaciones judiciales para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y legalidad.

Reforma laboral fortalece participación

Para Alejandro Martínez Araiza, el desenlace representa una muestra de la importancia que han adquirido los mecanismos de voto libre, secreto y directo impulsados por la reforma laboral mexicana.

Asimismo, el resultado convierte a Jojutla en el noveno centro de trabajo de PepsiCo, entre las marcas Sabritas y Gamesa, que decide integrarse a la representación sindical del SNAC.

Fundado en 1920, el SNAC mantiene presencia en cerca de 600 centros laborales distribuidos en todo el país. Según datos de la organización, sus procesos internos registran altos niveles de participación y aprobación entre sus afiliados.

La jornada sindical en Jojutla evidencia una tendencia creciente entre trabajadores mexicanos que buscan ejercer de manera más activa sus derechos colectivos y participar directamente en las decisiones relacionadas con su representación laboral.

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