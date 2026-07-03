Apoyos Mundialistas CDMX: mapa y ubicaciones de los puntos de atención

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó el operativo “Apoyos Mundialistas” ante el partido que la Selección Mexicana disputará este domingo contra Inglaterra en el Mundial 2026, después de que cuatro personas murieran durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador el 30 de junio en Paseo de la Reforma.

“En el Gobierno de la Ciudad de México nuestra prioridad absoluta es garantizar que cada persona que salga a celebrar regrese sana y salva a casa”, señaló Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, al anunciar el plan a través de uan conferencia oficial y sus redes sociales.

La jefa de Gobierno lanzó un llamado directo a quienes planean salir a las calles el domingo: si el Ángel de la Independencia ya no permite el ingreso por aglomeraciones, no intenten entrar. El operativo desplegará módulos de atención, pantallas para seguir el partido, escenarios y sanitarios a lo largo de Paseo de la Reforma, con el objetivo de distribuir a la multitud y evitar concentraciones peligrosas.

Puntos de apoyo

Estos son los ocho puntos de apoyo mundialista de poniente a oriente sobre Paseo de la Reforma:

Puerta de los Leones

Fuente Diana Cazadora

Ángel de la Independencia

Glorieta Ahuehuete

Insurgentes – Reforma

Glorieta Mujeres que Luchan

Torre del Caballito

Hemiciclo a Juárez

Cada punto cuenta con combinaciones variables de los siguientes servicios:

Módulos de atención ciudadana

Pantalla gigante

Pantallas grandes

Pantallas pequeñas

Escenarios

Áreas de sanitarios

Fuente: Infobae