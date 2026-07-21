Brote de legionela en Nueva York ataca a clase alta

El brote de legionela en Nueva York ha cobrado una cuarta víctima mortal mientras las autoridades sanitarias continúan investigando el origen de la bacteria. La enfermedad se ha extendido por el Upper East Side de Manhattan, la zona más exclusiva y de clase alta en la ciudad, donde se han confirmado 76 casos de personas infectadas (hasta ahora).

El Departamento de Salud de Nueva York informó que 7 pacientes permanecían hospitalizados hasta el lunes. Además, aseguran que, tras semanas de inspecciones y labores de desinfección, la fuente de exposición “probablemente ha sido eliminada”.

La enfermedad, conocida como enfermedad del legionario (Legionnaires’ disease), es una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella. Este microorganismo suele proliferar en sistemas de agua tibia, especialmente en torres de enfriamiento utilizadas por edificios de gran tamaño.

De acuerdo con las autoridades, el brote comenzó a detectarse el pasado 2 de julio y alcanzó su punto más alto durante la segunda semana del mes.

¿Qué se sabe del brote de legionela en Nueva York?

Las autoridades no han revelado la identidad ni la edad de la cuarta persona fallecida. Tampoco han informado cuándo contrajo la enfermedad o si padecía alguna condición médica previa. Sin embargo, confirmaron que el número total de contagios se mantiene en 76 personas, de las cuales 53 ya fueron dadas de alta y otras 12 continúan recuperándose en sus hogares.

Durante el fin de semana, el abogado de una de las víctimas, un hombre de 88 años, declaró que la esposa de la víctima lo encontró repentinamente enfermo.

Fuente: emprendedor.com