Crean petición en Change.org para repetir la final del Mundial 2026

La polémica generada tras la final de la Copa del Mundo 2026 continúa dando de qué hablar.

Ahora, aficionados inconformes con el arbitraje del encuentro entre Argentina y España han llevado su protesta a internet mediante una petición publicada en la plataforma Change.org.

Bajo el título “Repetir la final del Mundial Argentina – España sin el árbitro corrupto”, la iniciativa busca reunir firmas de seguidores que consideran que algunas decisiones arbitrales influyeron en el desarrollo del partido que terminó coronando a España como campeona del mundo.

La petición comenzó a circular en redes sociales pocas horas después del encuentro España vs Argentina y rápidamente atrajo la atención de usuarios de distintos países.

Los impulsores del movimiento argumentan que hubo acciones polémicas durante el partido que, a su juicio, perjudicaron a la Selección de Argentina en momentos clave de la definición por el título.

¿Se puede repetir la final entre España y Argentina del Mundial 2026?

Más allá del impacto mediático que pueda alcanzar, este tipo de solicitudes rara vez tienen consecuencias reales en el ámbito deportivo.

Los resultados de los partidos organizados por la FIFA son definitivos una vez concluidos y validados por las autoridades correspondientes, por lo que una petición en línea no tiene capacidad para modificar el desenlace de una competición oficial.

Mientras España celebra la conquista de su segundo campeonato mundial y Argentina procesa una dolorosa derrota, la discusión sigue viva en redes sociales.

Fuente: Infobae