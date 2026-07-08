Osmar Olvera competirá del 16 al 19 de julio

Con la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el doble medallista olímpico y campeón mundial Osmar Olvera Ibarra afrontará del 16 al 19 de julio la Copa México de Clavados, que se llevará a cabo en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, Jalisco, donde competirá en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros junto a Juan Manuel Celaya Hernández.

El seleccionado nacional destacó la importancia de volver a competir en territorio mexicano y hacerlo ante la afición, en un certamen que representa la última competencia previa a la justa regional.

«Estamos muy contentos de competir en la Copa México, en Guadalajara. Qué bueno que se pudo reagendar la competencia; siempre es una alegría presentarnos ante nuestra gente. Esperamos que el público disfrute mucho este evento y nosotros saldremos a dar lo mejor», señaló.

«Nuestro objetivo es realizar una gran competencia, dejar a México en lo más alto y llegar con buenas sensaciones antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe», añadió.

Tras su participación en Zapopan, el clavadista capitalino retomará su preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) antes de viajar a República Dominicana, donde buscará conquistar la única medalla que falta en su palmarés dentro del ciclo olímpico.

«Después de la Copa México regresaremos a entrenar, tras unos días de preparación, viajaremos a República Dominicana. Esta competencia será una evaluación importante, aunque sabemos que nuestro pico de rendimiento está planeado para los Juegos Centroamericanos», explicó.